阿羅哈國道3死13傷 肇事司機20萬交保

2019-06-11 17:21

首次上稿 16:56

更新時間 17:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕阿羅哈客運昨（10）日晚行經國道一號彰化戰備道路段時，不慎翻覆一旁平面道路，造成3死13輕重傷意外，彰化檢方今早到場堪驗，調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車紀錄器後，發現駕駛疑精神不濟，郭男今天出院後，立即接受檢警訊問，對此，他否認疲勞駕駛，下午4點，檢察官訊後諭令20萬元交保。

阿羅哈國道翻車究竟人為還是意外？彰化地檢署今早指派檢察官高如應、莊珂惠指揮國道第三公路警察大隊員林分隊調查肇事原因，檢方也調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車紀錄器後，訊問相關人等。

檢方調查，郭男昨日從台北出發前往高雄，行經林口、新竹，陸續搭載共15名乘客，於昨晚9時55分許，行經國道一高205公里南向處時，疑因精神不濟，方向失控向右偏移駛入路肩，繼而翻落邊坡，滑行40多公尺摔落在平面道路上。

經查發現，傷重身亡3名乘客疑似都未繫安全帶，車輛翻覆時甚至被拋出車外。檢方今早相驗完畢，已將遺體發回家屬，郭男今早9點多辦理出院後由國道警帶回並接受檢方偵訊，郭男否認有疲勞駕駛狀況，檢方訊後，郭男涉嫌過失致死罪，惟尚無羈押之必要，諭知以新台幣20萬元交保。

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