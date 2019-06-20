18歲女熱心救人返家遭撞死 網友號召明公祭送她最後一程

2019-06-20 18:01

〔記者湯世名／彰化報導〕「送妳最後一程！」今年甫考上長榮大學護理系的18歲朱姓女生，在阿羅哈客運重大死傷車禍中，趕赴醫院協助搶救傷患，不料返家途中遭撞身亡，震驚全台，各地民眾、網友紛紛留言安慰家屬，並將於朱家明天為朱女舉行的公祭中自發性的結伴前往悼念，家屬經過討論也決定同意讓民眾前往，並於臉書設立朱女的「小回憶俱樂部」，湧入大批網友留言，道出對朱女的不捨。

朱女親屬在臉書《花壇人俱樂部》留言表示，最近喪家太忙，沒時間回應大家，經過討論，將於6月21日上午7點30分於花壇鄉岩竹村住家舉行公祭，並同意民眾們都可前往悼念。因為喪家路途巔簸，民眾前往「一定要注意安全！」已有網友號召明天前往花壇鄉喪宅捻香悼念，要送英勇救人的朱女最後一程。

朱家並於臉書設立朱女的「小回憶俱樂部」，短短數日湧入大批網友留言，有網友向朱女說，雖然和朱女不認識，但在IG看到她的po文跟限時動態，就知道她是一位善良又熱心女生，未來一定是最優秀的護理師，雖然這個夢想還沒實現，但相信她在另一個世界能夠完成這個夢想，當一個快樂白衣天使。

另有網友說，雖然不認識朱女，但看到新聞，真的很不捨，她的夢想才正要開始，老天卻帶走她，要跟隨菩薩好好的走，「希望妳到另外一個世界，要好好照顧好自己，好好的完成夢想。」

今年甫考上長榮大學護理系在彰化市秀傳醫院當志工的朱姓女生，10日晚間在彰化縣花壇鄉省道台一線與1輛賓士車發生劇烈碰撞，朱女經搶救仍傷重不治。校方帶來朱女的畢業證書，連同長榮大學學生親手製作的紙鶴、卡片，放在朱女的靈堂前，充滿哀戚。

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