淚崩！搶救阿羅哈傷患女志工今出殯 父親悲痛「杖棺」

2019-06-21 13:02

〔記者張聰秋／花壇報導〕慟！本月10日在阿羅哈客運重大死傷車禍中，趕赴醫院協助搶救傷患，返家途中卻遭撞身亡的18歲朱姓女學生，今天出殯，數百名同學、親友和機關團體今天到場弔唁，朱女父母「白髮人送黑髮人」相擁而泣，流露不捨，朱父噙淚說，「看到這麼多人來送行，我很感動，也很過意不去，女兒這一生值得了，我為她感到非常的驕傲！」

參加公祭的送行隊伍綿延近200公尺，不少人都是朱女的國中、高中同學，同學們製作朱女在校求學的影像光碟，公祭會場上播放，朱女純真甜美的笑容，讓人看了鼻酸。

彰化縣長王惠美除送寫有「蘭摧蕙折」的花籃致意，社會處長王蘭心代表參加告別式，教育部主秘朱楠賢到場弔唁，告別式在朱女花壇住宅舉行，朱父依傳統殯葬習俗進行「杖棺」儀式，神情凝重。

朱女移靈柩時，同學們分站在朱家門前送朱女走完人生最後的一程，同學們掩面而泣，不少人更是難過地說不出話來，場面哀傷。

朱女的麻吉、劉姓同學說，因為同學們都畢業了，也各考上理想大學，原本7月相約北上一遊，怎麼都沒想到因為去了秀傳醫院協助搶救傷患，在回家的路竟會遇上死劫。

秀傳醫院志工隊長蔡文美說，朱女已在醫院做了2年志工，服務認真負責，是醫院志工的典範，發生此事醫院很遺憾也很不捨。

社會處長王蘭心說，事情來得太突然，家屬要走出喪女之痛要一段時間，縣府居中連繫協助家屬讓朱女拿到大學護理系的畢業證書，未來若有需要幫忙的地方，會全力協助。

朱父說，3個小孩就老么朱女最黏他，意外走了他心如刀割，希望女兒到了天國做快樂的小天使，更希望女兒可以走進他的夢裡呼喚他，對他說一聲，「爸爸，我很平安！」

辛苦懷胎10月、女兒年紀輕輕就走了，最難過的莫過於朱母，她流淚感謝大家對女兒的關愛，也要告訴女兒，「媽媽以妳為傲！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法