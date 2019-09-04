行政執行署拍賣「清朝人」土地 6000萬遺產待認領

2019-09-04 20:18

〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署3日拍賣一筆「清朝人」的土地，共拍定1億240萬元，扣除地價稅與土地增值稅後，還剩下約6000萬元，金額龐大，若無人出面聲請繼承，將全部繳回國庫，不過，若有可繼承的血親出面認領，政府依法還是要歸還。

行政執行署4日表示，這筆清朝人的土地目前無人聲請繼承，依法具有優先繼承權的人是配偶與直系血親，也就是所謂的「第一順位」繼承人，第二順位繼承人則是父母，第三則是兄弟姊妹，這筆清朝人的土地若有繼承人，它們應提出相關的血緣證明，經過認證無誤後，才能聲請繼承這6000萬元的遺產。

本案起因於這筆土地始終無人繼承，但因處於新北市的精華地段，每年都有高額的地價稅未繳納，國有財產局受託代管後，認為無法處理相關的地價稅，決定交給行政執行署拍賣，行政執行署3日拍賣後，由一名土地開發商以1億240萬元得標，創下新北分署今年單鍵不動產拍定金額的最高紀錄。

行政執行署表示，這筆拍賣共有兩筆土地，案主為出生於1885年的李姓男子，1949年就過世，但無人出面繼承土地，只好由國有財產局代管，因積欠192萬2290萬元地價稅，日前送交行政執行署拍賣，扣除地價稅與土地增值稅後，還剩下6000餘萬元。

無繼承人的土地，台灣目前為數不少，行政執行署強調，這些土地多由內政部與財政部國有財產屬列冊在案，若仍無人繼承繳交遺產稅，未來可能會有更多類似的土地拍賣。

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