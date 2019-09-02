男子見警盤查開車逃 不顧左肩中彈直奔墓仔埔…

2019-09-02 14:58

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉員山路一段今凌晨零時許傳出槍響，陳姓男子見警方上前盤查，竟往前開車加速逃逸，警方當場連開2槍，男子左肩中彈後仍繼續開車逃竄，幸經警方追緝，今晨4時許在員山鄉「福園」土葬區，發現奄奄一息的陳男，將其緝捕到案送醫，全案朝違反槍砲彈藥管制條例偵辦。

據了解，陳男疑與前女友因細故吵架，陳不滿持著自有槍枝對空鳴槍，女友被男方突如其來的舉動嚇傻，向警方報案，警方循線查緝時，未找到男子行蹤，直到深夜12時許，返回員山分駐所途中，在附近超商門口發現陳男轎車。

未料陳嫌見警方上前盤查，竟直接倒車，先擦撞到停靠路邊的休旅車後，在向前加足馬力往員山方向逃逸，警方見犯嫌莽撞行為，連開2槍，嫌犯左肩當場中彈，不過，他仍繼續忍著疼痛逃逸。

警方隨後循線追緝，沿途調閱監視器畫面，掌握陳嫌行蹤後，今清晨4時許，在員山鄉「福園」的土葬區，發現倒在地上奄奄一息的陳男，馬上將其逮捕送醫，急救後生命跡象穩定。

警方在陳男身上搜到改造手槍1把、彈匣2個、子彈7顆及彈殼1個，全案朝違反槍砲彈藥管制條例偵辦。

「真的太可怕！」案發現場目擊者指出，一開始只有聽到「咭、咭」的煞車聲響，隨後「碰」的一聲後，接連2聲像鞭炮的聲音出現，出門查看才發現原來有人開槍。還好案發在深夜，沒有造成旁人受傷。

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