女檢揉乳辦通姦挨告 一張「老漢推車」逆轉小三判4月

2019-09-01 13:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕前彰化地檢署檢察官莊珂惠日前偵辦一起妨害家庭案，在勘驗小三黃姓女子身體時，碰觸乳房與下體，此舉遭黃女以性騷擾提告，雖未獲起訴，已引起軒然大波，然而黃女指控檢方未獲得法院同情，反而從原告提供一張男方從後對女子使力，疑似「老漢推車」的親密照片，認定黃女犯相姦罪，判處4月徒刑，而與黃女有染的楊男，則獲妻子撤告，法院公訴不受理。

判決書指出，黃女（44歲）是大陸籍新住民，已取得我國籍，於2016年與在彰化開店做生意的楊男認識交往，兩人多次出遊，還穿著泳裝拍下親密照片，還赴汽車旅館翻雲覆雨，並用手機拍下激情時刻，未料兩人姦情被楊妻發現，楊男坦承「多愛一個人」認錯，希望兩人重修舊好，提供他與黃女到汽車旅館裸體交疊的照片給妻子，甚至將黃女私密處特徵告訴妻子，楊妻將對話過程錄下，供證時檢方依此勘驗黃女身體特徵。

不過楊妻也對丈夫提告，楊男得知後氣得傳訊嗆妻「賤女人，把我一起告…」、「我恨你，我原本想老了要陪你，在想有什麼方法可以圓滿，現在不用了」、「吃我的喝我的，你告我」、「我現在很恨你，我不會再為你付出，再對你心軟」等語。

楊男庭訊時坦承兩人交往，一起投宿旅館，否認發生性關係；黃女辯稱，未與楊男發生性行為，兩人在汽車旅館內拍攝裸體交疊照片只是作為留念，她是在接到傳票後才知道他有配偶，相關證據無法證明兩人有性關係。

由於楊妻提供照片等證據，未見到性器接合，錄音檔中楊男指出黃女兩側胸部有無法辨識硬塊，身體某處有類似蝴蝶羽翼形狀特徵，檢方於是對其指訴，對黃女身體進行堪驗。

法院也勘驗楊妻提出兩人裸體交疊的照片，從照片中櫥櫃鏡面反射的畫面發現，當時兩人全裸，黃女拿著手機，楊男胯下緊貼在黃女屁股上面，照片中楊男顯示有使力的現象，及以嘴親吻黃女趴著的側臉，足見兩人當時極為親密，加上楊男先前已坦承2人在汽車旅館發生一次性行為被錄音下來，法官因此認定2人確實有性交。

法官審酌黃女不顧楊男已婚而與他發生性關係，導致楊妻心理、情感及家庭生活受打擊，黃女雖表示賠償20萬元，但仍未與楊妻和解，依相姦罪判處4月，得易科罰金。

去年2月，莊珂惠因一起未成年妨害性自主案件嫌犯羈押與否，當庭跟法官互起爭執，差點遭依侮辱公署當庭逮捕，同年4月，莊檢偵辦黃女所涉及的妨害家庭通姦案，勘驗特徵時為了檢查黃女胸部有無硬塊，命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警拍攝黃女私處，莊則親自揉捏黃女乳房，致黃女下體流出分泌物，過程宛如拍三級片，黃女不甘提告，莊因此遭法務部發佈警告懲處。

不過莊珂惠對這起妨害性自主案，今年5月二審判處吳嫌20年徒刑，7月一審再查出其他犯行，追加14年徒刑，為被害人伸張正義，而這起妨害家庭案，判決同樣引起矚目。

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