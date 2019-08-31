台鐵火車司機竟是狼！看到女生種菜「凍未條」硬上性侵

2019-08-31 20:17

〔記者吳政峰／台北報導〕戴姓台鐵火車司機2017年間見熟識的女子小婕（化名）隻身在菜園種菜，竟起色心，吃定她心智有缺陷無力反抗，強行指侵得逞，小婕祖母得知此事，立刻報警求助，戴男被依妨害性自主罪判刑3年2月，公懲會收案後，認為犯行已嚴重影響公務員形象，判撤職並停任公務員一年，以資懲戒。

戴男為台鐵花蓮機務段司機員，某日騎車經過花蓮玉里附近，被小婕攔下委託寄信，兩人因此結識，此後，戴男每次開火車前往玉里車站時，都會趁下班時間騎車去小婕住處攀談，見她言行舉止異於常人，因而得知她是智能障礙的心智缺陷者。

2017年3月15日早上7時許，戴男又騎車前往小婕住處，看到她單獨在菜園彎腰種菜，竟然凍未條，吃定她不會反抗，強行把手指頭伸進她的內褲指侵，逞慾之後才滿足離去，小婕因下體不適，告知祖母這件事，全案才爆發。

戴男承認犯行，被花蓮高分院判刑3年2月，公懲會審理後，認小婕案發時確屬中度智能障礙，無從了解性行為意義，欠缺性自主同意能力，無性自主權概念而不知拒絕，戴男對小婕心智缺陷狀況知之甚詳，見她單獨於菜園工作、不知抗拒的生理缺陷，乘機對她指侵，事證明確。

公懲會指出，戴男除觸犯刑法外，並有違公務員服務法第5條所定「公務員應謹慎，不得有放蕩足以損害名譽之行為」，指侵雖非職務上之行為，惟其行為影響公務員正當形象，嚴重損害政府信譽，自有懲戒必要，判撤職以維護公務員形象。

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