直播主手腳遭斷有影片？ 圍毆影片瘋傳…去年新聞啦

2019-08-30 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕直播主吳小哲遭斷手腳案震驚社會，案子前天深夜就破案，但餘波盪漾不停，網路通訊軟體昨晚瘋傳1名男子遭多名男子持棍棒圍毆的影片，並配以「直播網紅吳小哲被圍毆致截肢的畫面」等語，但影片經比對，根本就是去年的新聞事件。

吳小哲27日晚間在屏東新園鄉與朋友一同直播拍賣，被「包龍星直播網」的3名嫌犯以「還錢」名義引出鏡頭，隨後把他架上車擄走，接著暴打吳男，吳男雙手、左腳粉碎性骨折還被丟包在偏僻公園的案件，引發社會關注，警方前天深夜偵破全案，洪、潘及陳3嫌依殺人未遂及違反組織犯罪條例等罪嫌移送，今天下午聲押獲淮。

不過，前晚破案，昨晚網路卻開始瘋傳1段影片，只見1名黑衣短褲男子遭數名男子持棍棒圍毆，還不斷被嗆「欠債還要叫支援？」，接著更被眾人拿著子球棒毆打，朝手腳痛扁，現場除了一片叫罵聲，還聽見被害人的痛嚎慘叫，木製球棒的毆打聲，鋁製球棒的鏗鏘聲不斷，但事後經查證發現，那其實是去年網傳影片，所以可以確定該男子並非吳小哲。

經比對，吳小哲當天身穿白衣、長褲，與影片明顯不同，加上髮型也不同，根本就不是同1人，加上同樣的影片其實在去年2018年6月間就已在網路瘋傳，8月間媒體大肆報導，事發地則是在台中，警方則鄭重澄清，施暴吳小哲的嫌犯就是3人，也無任何現場錄製影片。換言之，就是已經有人手腳被斷，還遭舊聞蹭上身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法