直播主吳小哲遭斷手腳案 警移送「包龍星」主嫌3人建請聲押

2019-08-29 18:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕人氣直播主吳小哲27日晚間在屏東縣新園鄉直播賣海鮮時，突然離開畫面就沒有再回來，引起粉絲關注，連家屬也找不到人，沒想到吳小哲被發現時，倒臥公園、傷勢嚴重，警方立即啟動調查並鎖定洪姓、陳姓、潘姓等3名涉案嫌犯，經過偵訊今天下午5點由潮州分局警方以殺人未遂、組織犯罪條例移送並建請聲押。

吳小哲過去曾是洪姓主嫌經營的「包龍星直播網」直播主之一，後來自立門戶，熟知屏東直播業的粉絲們，對於吳小哲與包龍星之間的對立關係都略有所聞，這次吳小哲莫名遭到毒手，不少人就質疑與包龍星之間的糾紛脫不了關係。

由於該案受到社會關注，網友們也紛紛將消息傳給媒體，並在臉書上標註屏東縣長潘孟安，希望動員網友力量譴責暴力行為，包龍星粉絲專頁也湧入大批網友負評留言，且有大量粉絲退讚。

面對網友一面倒抨擊，洪嫌妻子今天透過電話表示，吳小哲曾是包龍星直播團隊成員，但吳小哲本身有債務，後來決定自立門後並開設探險台聚集人氣，他們也給予祝福，吳小哲卻多次聯合其他直播主，甚至找上門鬧事，她也曾因此受傷。

洪妻說，吳多次對包龍星做出不實指控，抨擊該台販售的「黑鮪魚是假貨」，雙方也因各自宮廟神明生日的紅包陪對、魚販贊助經費等有認知上的落差產生口角，他們希望終止這樣的惡性關係，因此27日帶著1萬5千元（宮廟陪對1萬元、魚販贊助5千元）來給吳小哲希望就此劃清界線，沒想到遭到吳嗆聲，因積怨已久忍不住才會動手傷人，「當然動手是錯的，更不曾要致人於死，事發後也報警協助將吳送醫，並主動到案說明。」

據了解，洪嫌昨天晚間9點先到東港分局到案說明，由東港分局警方依妨礙自由及重傷害罪函送，而潮州分局警方同步申請拘票，並以治平專案擴大偵辦，昨晚將洪姓等3名嫌犯帶回偵訊，今天下午5點將3嫌以殺人未遂、組織犯罪條例移送並建請聲押。

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