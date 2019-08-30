直播到一半被斷手腳 吳小哲清醒轉普通病房

2019-08-30 17:33

［記者陳彥廷／屏東報導］人氣直播主「吳小哲」日前遭男子洪臻賢及潘、陳等3嫌將其擄走毒打並丟包，3人被依殺人未遂罪收押，而被害人「吳小哲」雙手、左腳重要關節皆粉碎性骨折，左腳甚至可能要截肢，不過今天也傳來好消息，「吳小哲」人已清醒，並轉到普通病房。

本名吳季哲的「吳小哲」育有1男1女，曾是這次對他痛下毒手的「包龍星直播網」的成員之一，後來脫離自立門戶，在臉書開了「吳小哲探險台」，採探險式的直播吸引人氣，諸如到火葬場吃腳尾飯等，粉絲人數從事發的7萬左右，今天已爆漲到10萬粉絲，同時期他也創立「吳小哲直播台」專賣伴手禮，人氣頗旺。

據親人轉述其態度，吳季哲在轉入普通病房後目前態度淡定，相當冷靜，也透露只想樂觀面對目前情況，但周遭的親友卻是越看越傷心，泣訴「對方就是要摧毀他的直播生涯！」

從當天被擄走的畫面來看，吳季哲與3嫌在疑似口角後，就被架走，吳季哲的親友則轉述，他被擄走後，那幫人從「車上就開始打」，而車子不斷行駛，也不知道目的地，吳小哲在慌亂中曾伺機跳車，試圖想逃跑，但3嫌竟窮追不捨把他拉回，還用膠帶捆綁手腳，頭用衣服蓋住，拉上車後針對手腳、嘴巴又是一陣暴打，隨後就將他丟棄在大家都知道的新埤建功親水公園。

親友表示，當地昏暗，吳為了活命，就拖著早已殘破不堪的身體，把原本就已大面積流血的身子拖地匍匐爬行，中間還2度昏厥，即使吳曾見救護車及警車的警鈴和閃光，但來來回回就是找不到他，遇到警察巡邏車經過也沒有力氣呼叫，靠著意志力，終於爬到可以有人看的見的地方才獲救。

親友見到吳小哲的的傷勢更是爆哭，由於吳當時已滿身是血，連身上鈔票都被血水滲進，其中又以手腳和嘴巴受創最深，顯然就是要「斷他直播路！」

家屬說，吳小哲仍得繼續進行清創手術，由於右手手骨岔出、左腳腳踝嚴重粉碎，還住院進行相關治療。

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