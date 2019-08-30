直播主遭斷手腳 警逮包龍星直播網3嫌

2019-08-30

〔記者邱芷柔、陳彥廷、李立法／屏東報導〕人氣直播主吳季哲遭重傷害案，屏東警方逮捕涉案的「包龍星直播網」經營者洪臻賢及陳、潘2名共犯，吳季哲過去曾是「包龍星直播網」直播主之一，後來因自立門戶雙方產生嫌隙而結怨，警方昨以殺人未遂、違反組織犯罪條例送辦。

被害人拆夥惹殺機

42歲的吳季哲成立「吳小哲」直播團隊，27日晚間10時於直播中被洪臻賢及陳、潘等3人擄走，還用伸縮鋼棍毆打吳，致全身及四肢多處骨折，再丟包在偏僻公園，手段凶殘。

吳季哲的父親昨天凌晨開起直播，泣訴兒子的雙手及雙腳重要關節皆粉碎性骨折，左腳甚至可能截肢，這種欲使人終身殘障的行兇手段，十分殘忍，質疑兇嫌背後有黑幫勢力撐腰。

屏東警方前天深夜逮到行兇的3名嫌犯，得知吳季哲曾是「包龍星直播網」成員，後來因為經營理念不同而分開，兩造間產生嫌隙，3嫌27日晚到吳的直播處所架走吳男，再毆打至重傷後丟包於新埤鄉。

擁有20萬粉絲的包龍星粉絲專頁，湧入大批網友負評留言，並有大量粉絲退讚，洪嫌妻子出面反擊，指吳季哲多次對「包龍星」做出不實指控，抨擊該台販售的黑鮪魚是假貨，因積怨已久，才忍不住動手傷人。

屏東連續發生網路直播主「拚台」糾紛所衍生的暴力事件，網友紛紛在縣長潘孟安的臉書表達關切與不滿，並對屏東治安打上問號。潘孟安除要求警方將不法暴力集團繩之以法外，也要嚴防類似事件再發生。

縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，吳季哲重傷害案凸顯出網路直播台亂象，縣府除了向NCC等中央相關主管機關反映外，也會針對境內直播台所販售的商品來源、衛生及安全等問題進行了解，減少網路消費紛爭。

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