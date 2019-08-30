車禍雙方都在路旁卻「等嘸人」 先走的GG了

2019-08-30 16:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子日前到速食店買晚餐，卻因得來速車道購餐車子太多將車子開往路旁，未料才準備下車購餐突遭撞，對方雖停車卻未下車察看開走，讓陳女好傻眼報警討公道，警方調閱監視器鎖定肇事陳婦通知到案，她辯稱當時不確定是否擦撞前車，加上對方未下車找她以為沒事才離開；但她最後仍被開單舉發。

台中市第三分局交通分隊當天接獲該起交通事故，34歲陳女表示，當時從事故地點前的復興路迴轉到對向車道，因速食店購餐車道車子太多，她擔心阻礙交通便把車輛開往路旁，才準備下車購買晚餐就突然聽見碰撞聲，只見肇事車輛停在路旁以為對方會過來找她，幾分鐘後卻見該車直接開走。

警方立即調閱相關路口監視器及行車紀錄器，很快就掌握肇事車牌號碼通知56歲陳姓婦人到案，她供稱當時行駛在事故地點內側車道，迴轉時發現前方車輛突然停在路上，讓後方車輛幾乎動彈不得，車子的警報聲也因為2車太靠近一直響，她嘗試避開繞過前車不確定是否撞到對方，才將車輛往前開停在路旁等候，卻遲未見對方駕駛找她才會駛離。

警方從行車紀錄器發現，2位車主均在復興路迴轉，前車陳女將車輛停在路上，導致後方陳婦幾乎過不去，而雨聲加上車輛警示聲讓後車陳婦自稱沒有感覺到撞擊，雙方都在路旁等對方先來找自己，陳婦最後不耐久候直接駛離，警方也只能依規定舉發。

分隊長蔡興邦表示，陳婦因故擦撞車輛，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳婦仍不得離開現場，針對其逃逸行為將依規定舉發。

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