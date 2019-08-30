契約簽的2266 莊男平白損失50萬

2019-08-30 00:14

［記者楊政郡／台中報導］莊男3年前欲向黃男「讓渡」使用權，想向國產署承租5筆土地，莊支付50萬定金，但申請供電卻延遲達半年，莊男認為已過時效，想撤銷契約並退還定金，法官認為莊說供電是契約最重要的條件，協議契約中只有讓渡簽約時限，沒有定明供電時限，契約簽得零零落落，莊聲請還他定金駁回，此案定讞不得上訴。

台中地院判決書指出，2015年底莊與黃協議，黃向國產署承租位於花蓮地區的5筆土地，約9公頃能「讓渡」給莊耕作，2016年元月雙方簽下「讓售協議」，談妥讓渡金360萬，莊並支付50萬定金給黃。而承租國產署土地需資格審核，所以「讓售協議」第一條：「雙方同意合約於2016年12月31日前正式簽約，未能完成，莊同意黃沒收定金」。

不過，該土地位處偏遠山區，交通往來不便，莊須設置暫居所，因而有用電需求，讓他提早整地，讓受協議第四條約定：「黃負責完成申請供電，費用由莊負擔」。而屆期2016年12月31日供電未完成，延至2017年5月才來電，莊不願意簽約了，認為來電太慢已失先機，是黃違約在先，向黃索還50萬定金遭拒，莊才提告，不過台中簡易庭判莊敗訴，莊不服再上訴。

台中地院仍判莊敗訴，法官發現「讓受協議」第一條約定：雙方同意合約於2016年12月31日前正式簽約，未能完成，莊同意黃沒收定金。已載明未在該日前完成正式簽約，可沒收定金。

再看「讓受協議」第四條約定：黃負責完成申請供電，費用由莊負擔。沒約定履行期限！而更離譜，2016年3月是莊指定由華興水電行申請供電，華興遲未完成，同年12月5日才又協商改由黃另找業者辦理，然後在2017年5月完成申請。

再細查華興2016年3月間即受委任，直到同年12月5日仍未完成供電申請，不見莊男催促、緊張，黃眼看將屆期更著急，才另找業者接手處理，所以沒在2016年12月31日前完成供電，莊有很大過失，莊聲請還他定金無理，判決駁回。

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