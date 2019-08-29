汐止警薛定岳顱內出血致死 父母撫屍哭斷腸

2019-08-29 09:30

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕新北市汐止分局派出所警員薛定岳追捕王姓毒蟲時殉職。基隆地檢署昨晚火速完成相驗，並在警方逮捕王男後，就近在分局就訊王男；訊後依違反公共危險罪嫌諭知5萬元交保，因王覓保無著，改限制住居。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章指出，薛員因公殉職，薛的父母與哥哥昨晚從彰化老家搭高鐵北上，汐止警分局在薛員家人抵達南港高鐵站後，派專車接他們到汐止國泰醫院，見薛員最後一面。

據悉，薛的母親看到愛子冰冷遺體，抱著兒子遺體痛哭，薛父強忍悲痛在旁不斷安撫，令人不捨。

基隆地檢署外勤檢察官林秋田不忍讓父母多等折騰一晚，昨晚9點趕到汐止國泰完成相驗。

據悉，薛員與王嫌的機車碰撞後摔車，頭部撞及中央分隔島，頭部重創致死，檢察官確定死因為顱內出血後，已將薛員的遺體發還家屬處理後事。

檢察官相驗完薛員遺體後，獲知拒捕逃逸的王男落網後，又趕赴基隆市警三分局，借三分局偵查隊辦公室複訊王男，直到今天凌晨0點才問完。

據指出，王供稱到汐止拉完K後騎車返家途中，被薛員盯上，並未飲酒，警方為他酒測的酒測值也為0。

不過，服用毒品後駕駛動力交通工具，致不能安全駕駛，同樣觸犯刑法公共危險罪，警方已為他採尿，保全證據。

檢方複訊後，諭知王男5萬元交保，唯王男覓保無著，改限制住居。

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