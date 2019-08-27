貨車越線還逼車 八德警：2違規依法告發

2019-08-27 22:56

〔記者陳恩惠／桃園報導〕江姓男子在上午7點多上班尖峰時間，騎車行經桃園市八德區廣福路，後方一部中型貨車跨越雙黃線，逆向從騎士左後方想切入車道還逼車，江姓騎士嚇一跳，長按喇叭抗議，雙方在下兩個路口停等紅綠燈時，貨車司機竟然從後方追上來，車頭橫停在騎士前方質問，「我認識你嗎？你有沒有考駕照啊？」雙方一陣唇槍舌，騎士今天上午在網路社團PO文抱怨，桃園市警八德分局說，貨車駕駛有2處違規，將分別依法開立告發單。

八德分局交通分隊副隊長王閔龍說明，根據PO文影片，發現本案發生在八德區廣福路段，汽車駕駛人違規跨越對向車道超車，以及未依規定使用方向燈行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款，以及48條1項1款規定，都是可處罰600元以上、1800元以下罰款，本分局將依相關規定告發，以維護良好交通秩序。

江姓騎士今天在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」社團內PO文，以一個問號的臉似乎「覺得茫然」地留下「本人騎車開車7-8年有!第一次聽說交通法規可以超車逼車!!講的那麼理直氣壯...講到我差點懷疑人生@@以後還是少騎車好了...」文章不僅一直置頂，還有超過400人按讚、900餘人留言，更有開車的駕駛和騎士在留言內互槓，相當精彩，不過，還是有許多網友很理性，直接請江姓騎士報警檢舉即可。

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