公路閃燈逼車踢鐵板 砂石車司機強碰分局長蒐證開罰

2019-06-03 21:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市台二線濱海公路瑞芳、貢寮沿線一帶經常有砂石車或貨櫃車為了搶快閃燈逼車，行徑惡劣，不少民眾都曾遇過這樣的狀況。昨日上午，瑞芳警分局長陳杏結在轄區巡視時，也遇到一輛砂石車，不斷閃燈逼迫前車讓道，更數次違規跨越雙黃線超車，甚至逆向行駛，馬上以車內行車紀錄器將違規過程全程錄影，移請交通分隊開罰。

陳杏結昨日在轄區巡視時，發現後方這輛砂石車沿路閃大燈逼車，剛好車內有向後拍的行車紀錄器，沿路蒐證並請交通分隊檢視影像並調閱沿線監視器，揪出這台馬路上的害群之馬。

因違規事實明確，警方隨即循線找出25歲王姓駕駛，依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項，依法開出6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並記違規點數3點的危險駕駛告發單，同時告誡駕駛遵守交通規則。

警方指出，濱海公路沿線景色優美，加上景點眾多，許多營業大型車為了搶快，常常用車輛體積優勢，強逼小型車輛讓道，險象環生，就連當地議員都有被逼車的經驗。

新北市民進黨籍議員張錦豪就曾到該區訪視時，遇到大型貨櫃車逼車，與該選區議員林裔綺討論時，發現她也曾遇到相同狀況，兩人為了民眾安全，特別還向新北市警局長陳檡文請託，要請同仁加強取締，並研議出解決之道。

陳杏結表示，已將台二線等重要路段列為加強取締路段，並警告駕駛人勿心存僥倖，駕駛人若是有惡意逼車等危險駕駛行為除需負擔高額罰鍰外，更需參加道路交通安全講習，如因而肇事，除需負民刑事責任外，更會吊銷其駕照等處罰，得不償失；也呼籲若民眾發現有車輛有危險駕車行為時，提供行車紀錄器等影片供警方取締違規，共同維護交通好環境。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法