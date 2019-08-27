華山殺人分屍案 死刑犯陳伯謙續押禁見3個月

2019-08-27 17:04

〔記者楊國文／台北報導〕北市華山草原分屍案嫌犯陳伯謙，涉去年5月性侵酒醉的高姓女學員後，將她勒斃、肢解成13塊，分屍7袋棄屍陽明山區，還割下乳房、下體試圖製成標本留念，台北地院本月初依強制性交故意殺人罪，判陳死刑、褫奪公權終身，死者高女父親痛批陳「人渣！判10個死刑都不夠」；高等法院今下午召開移審庭，全程均不公開，訊後依殺人犯嫌重大、有逃亡之虞，將陳裁定繼續羈押3個月，當庭收押，禁止通信、接見。

高院庭訊後，戴口罩、手銬、腳上並戴著沈重腳鐐的陳伯謙被還押時，腳步沈重，被媒體問到「為何要殺人分屍」、「被判死刑有何意見」等問題時，均沈默不語。

38歲的陳伯謙，身材嬌小，去年在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳伯謙等人聊天、飲酒；隔天凌晨，高女酒醉昏睡，陳趁她無力抵抗時性侵，高女酒意稍醒明示拒絕，陳仍不罷手，持續逞慾並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，拿走高女背包內的200多元花掉。

6月3日深夜11時許，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

高女家屬苦尋多日找不到人，還上網協尋，家屬友人曾帶搜救犬前往草堂，嗅出端倪，在陳男臥舖附近反應激烈，警方也同步調查鎖定高女最後現踪於野居草堂，6月17日陳男第2次被帶回警局調查時，終坦承殺害高女並棄屍，引領員警上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案，震驚全國。

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