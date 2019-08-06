死者父質疑︰女兒恐被陳伯謙吃下肚

2019-08-06

〔記者張文川／台北報導〕高姓女子的父親昨到庭聆判後表示，這個判決很符合社會的期待，因為陳伯謙手段非常凶殘、野蠻，他甚至質疑陳不但是殺人魔，更是食人魔，把死者的肉吃下肚！

高父說，女兒身上很多的肌肉組織都被割除，陳伯謙卻一直交代不出這些肌肉去處，陳在法庭上對於這個問題，竟是不否認、不回應，嚴重懷疑陳把人肉吃進肚子裡去了。

高父說，判決後心情還是很沉痛，「畢竟女兒走了，再也回不來了」。陳初期還把責任推給死者，讓女兒的母親氣到不行，辯論時還昏倒過2次，為了健康著想，家人昨不讓她到法院聽判。高父並質疑陳的律師製造假消息，審理期間放話說陳伯謙當庭下跪、願意向死者家屬道歉求諒解，「這些都沒發生過」。

高父昨說，陳伯謙至今仍未坦白他的犯案動機和完整真相，光是犯案過程就說了好幾個版本，「最後不知是誰教他講的，又編出一個ABC的美國人」，可是一個經常往來、一起分屍的人，陳卻不知對方臉書、沒有LINE，連中文姓名、住哪都不曉得，「你相信嗎？顯然是編出來的謊言」。

斥北市府是「幫凶」不排除訴請國賠

高父還指責台北市政府是「幫凶」，放任華山草原無為而治、無政府狀態，案發迄今1年2月，沒有官員道歉下台或懲處，只跟他說「已深自檢討，保證不會再發生」，不排除訴請國賠，得款全捐或成立基金會做善事。

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