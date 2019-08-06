華山草原案／姦殺分屍13塊 割乳製標本 陳伯謙3罪判死

2019-08-06

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕去年6月震驚全國的「華山草原分屍案」嫌犯陳伯謙，將酒醉的高姓女子性侵後勒斃、肢解棄屍，還割下左乳頭、下體試圖製成標本；經台北地檢署起訴並求處極刑，台北地院昨以陳「手段凶殘、惡性重大至極」，難有更生改善的可能性，依強制性交故意殺人、竊盜、遺棄屍體等3罪，判陳伯謙死刑、褫奪公權終身。

法官斥凶殘 惡性重大至極

去年5月31日下午4時許，高女前往華山與「野居草堂」主人陳伯謙等人聊天、飲酒，隔天凌晨剩高女酒醉昏睡，陳欲性侵，高女明示拒絕，陳持續逞慾並勒斃她，藏屍草堂內，偷走高女背包內200多元花用；6月3日深夜持教學用利刃將死者肢解為13塊，分屍成7袋，隔天載運至陽明山區棄屍，再返回草堂將左乳頭、下體外陰部，以明礬、鹽覆蓋帶回家，企圖製成標本收藏。

高女家屬報案並上網協尋，友人曾帶搜救犬進入草堂，嗅出端倪，在陳男臥舖附近反應激烈，6月17日陳男被帶回警局，坦承殺害高女並棄屍。

殺人後還在草堂教學

據悉，陳掐死高女後，為確認是否死亡，還朝高女下體「戳了兩下」。檢方起訴書痛批陳伯謙手段凶殘、令人髮指，且否認性侵女子，犯案後仍在草堂進行教學活動，家屬尋人期間故佈疑陣，不見悔意。

陳伯謙在審理時翻供說：「高女是遭英文名字叫Eric的台灣男子殺害，我只是被Eric威脅而幫忙分屍及棄屍」，且對方案發當晚向他借物流箱，東西還他時已裝高女屍體，並口述Eric樣貌供法院調查，法院調查後查無此人，不予採信。陳精神鑑定後也認定是基於自主意識犯案，對於自身違法行為有辨識和控制能力。

翻供遭威脅 分屍、棄屍

合議庭痛批，38歲陳伯謙犯罪手段凶殘，極端殘酷，罪責深重，惡性重大至極，他與高女只認識幾天，沒有親密交往關係，只因高女不從，就無理剝奪高女的性命，漠視生命價值，且被害人家屬不願原諒，在陳徹底悔悟前，難有更生改善的可能性，有必要與社會永久隔離，量處死刑。

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