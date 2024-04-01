男大生告白2度被拒狠砍學姐 二審從輕改判5年半

林男向學姐告白被拒，憤而涉嫌持美刀工朝頸部等處揮砍，被高雄高分院判刑。（資料照）

2024/04/01 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男大生向學姐二度告白被拒，涉嫌持美工刀砍殺頸部等處洩恨，被地院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年8月，高等法院高雄分院審酌他曾看過身心科，從輕改判徒刑5年半，少2個月徒刑。

判決書指出，2022年5月4日晚上，林姓學生透過邱姓友人約學姐盧女見面欲告白遭拒後，又在隔天凌晨，再度請邱幫忙，盧女與黃姓女同學一同前往學校宿舍操場與對方見面時，林再度告白被拒。

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林因而懷恨在心，先行返回男生宿舍，擅自取走舍監室內刀刃鋒利的美工刀，隨即陪同行經男宿舍的盧女等3人，共同往女生宿舍方向前進，卻在途中涉嫌持刀朝盧女頸部等多處猛力揮割。

邱男見狀急忙制止林，黃女則攙扶盧女離開現場並立即報案，警方抵達現場緊急將她送醫急救，始倖免於死。全案依殺人未遂罪，移送地檢署偵辦，林男則否認有殺人犯意，僅承認傷害。

橋頭地院依殺人未遂罪，判處林有期徒刑5年8月，他不服上訴，檢方則認為量刑太輕也上訴。

高雄高分院開庭調查後，仍然認定林觸犯殺人未遂罪，但審酌他曾有身心障礙疾病，從輕改判5年6月，尚未定案。

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