華山分屍案凶手起底！殭屍片童星出身 曾賣保險、當生態導遊

華山分屍案嫌犯陳伯謙 （左，黃衣者）。（資料照）

2019-08-14 06:26

〔記者張文川／台北報導〕華山草原分屍案凶嫌陳伯謙，本月5日被台北地院判處死刑，判決書近日已公布，陳的心理與精神鑑定結果呈現他鮮為人知的人生小傳，報告指出，陳伯謙讀幼稚園大班就與妹妹在中影文化城客串演出殭屍片1年多，成為固定班底小童星，而擔任道具師的陳父後來也在片場外遇，終致離家。

鑑定人警大教授沈勝昂鑑定的心理評估報告指出，1986年陳伯謙讀幼稚園大班時，透過燈光師小姑丈的引薦，與妹妹開始在中影文化城固定客串，臨演當時流行的殭屍片，白天上課，放學後由父親接送至片場拍攝，半夜才返家。

而陳伯謙求學生涯並不順遂，國小以智力測驗考進僅12名學生的資優資源班，高中研究特殊生物「鞭蠍」，還曾出國比賽、擔任生態保育大使、辦過蝴蝶標本展覽；但數學極度弱勢，高一被留級2次，讀空軍官校也因微積分被退學，影響生涯發展。

陳伯謙在2004年退伍後，開過花店、當過衛浴製圖師、曾從事石化業和壽險業務、也考取國內領隊導遊執照，經常利用假日兼職帶團做生態旅遊導覽，2017年因保險業務未見起色，轉職當親子共學體驗活動的講師，直到案發被羈押。

2017年陳伯謙在一場原住民文化活動中演講，認識到幾位家長，家長自行組織規律的戶外活動，「聘請」他擔任共學活動講師，直到案發。陳伯謙自述這讓他獲得成就感，以及心靈療癒，但他不久就犯下性侵殺人分屍案，家人親友與小朋友家長都大感意外。

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