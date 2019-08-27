女搶匪持刀洗劫金飾店 因這原因獲減刑

2019-08-27 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕黃女戴帽子、口罩後，持刀洗劫住處附近金飾店再躲回租屋處，事後仍被逮捕歸案，並遭起訴。台北地院認為，黃雖觸犯攜帶凶器強盜罪，但依據證人證詞、黃的精神科就醫紀錄等，可知黃犯案時確實因服用鎮靜安眠藥過量，導致辨識行為能力顯著降低，得依規定減輕其刑，日前判刑3年8月，可上訴。

42歲無業黃女與男友租住在北市延吉街一棟大樓的2樓套房，黃因無業，平時花費仰賴經營清潔公司的男友，卻仍積欠逾20萬元卡債，雖男友曾幫忙清償10多萬元，仍欠款10多萬元，且黃貸款買的汽車又被偷走，車貸尚未還完。

判決指出，前年7月3日下午4時許，急需用錢的黃女，戴口罩與帽子並暗藏水果刀到住家樓下金飾店向懷孕6個月的女店長聲稱要買項鍊，趁女店長開啟展示櫃，立刻抽出水果刀架在對方脖子上喝令「不要動」、「把金飾給我」等語；黃見女店長動作慢，乾脆自己動手搜刮金戒指16枚、金項鍊8條、金手鍊4條、金手環3條、金元寶2個、金馬1個，並逃回租屋處躲藏。

警方獲報後雖調閱附近監視器，仍未發現女搶匪身影，直到女店長說：「女搶匪犯案後，一度站在店面旁的餐廳外，1分鐘後就不見了」等語，警方便循線查訪大樓住戶，順利逮捕黃女，被依強盜罪起訴。

黃女在審理時認罪，且在院方安排下與女店長達成和解、獲得原諒，透過正常上班，按時償還賠償款項；合議庭認為，黃觸犯攜帶凶器強盜罪，但依證人證詞、黃的精神科就醫紀錄等，可知黃在犯案時，確實因服用鎮靜安眠藥物過量，導致辨識行為能力顯著降低，得依刑法第19條相關規定減輕其刑，最終判刑3年8月。

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