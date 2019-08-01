持槍洗劫富商好友 辯籌安家費遭法官打臉

2019-08-01 07:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子黃明芳曾因案被判無期徒刑，假釋出獄後觸犯竊盜案，須入監執行，他出庭辯稱為籌安家費才持槍洗劫友人財物，但強盜案判決書卻詳細記載是為了籌逃亡費，顯然與事實不符。

據了解，黃明芳則因殺人罪，被判處無期徒刑，服刑13年後假釋出獄。不料，10餘年後黃另涉及八八風災漂流木案，2011年7月間，被依竊盜罪判處徒刑8月定讞，假釋被撤銷。

據了解，黃在入監服刑前，夥同友人持槍綁架富商友人林姓夫婦後，侵入林位於台南住處，洗劫上億元骨董和現金，經警方循線破案後，黃又被依強盜、違反槍砲等判處18年徒刑定讞，加上先前殺人案殘刑，至少關20年。

後來，黃涉及漂流木竊盜案，經他提起再審獲判無罪，但高雄高分院審理期間，黃則辯稱擔心入獄後，妻小生活有問題，為籌安家費始洗劫友人，此言一出，當場被蒞庭檢察官駁斥，根據法院的判決書記載，指黃是為籌逃亡費。

據台南高分院101年上訴字第893號判決書，犯罪事實欄內容：「黃明芳與林○○為多年前之舊識，曾為林○○收藏之古董、玉器等古物拍照造冊並欲協助仲介買賣，熟知林○○家中收藏之古物價值不斐，嗣因其為無期徒刑之假釋犯，於假釋期間另犯竊盜案件，經臺灣高等法院高雄分院判處有期徒刑8月定讞，懼假釋將遭撤銷須入監服刑而欲籌措潛逃大陸之資金，竟覬覦林○○收藏之古物...」。

值得一提的是，判決書並指作案細節由黃明芳負責指揮、處理，銷贓變賣所得他可分得2分之1，黃並曾持槍對李姓同夥飆罵，指他帶小弟怕死，臨陣脫逃。

此外，郭姓被告的辯護人並說，郭因誤信黃要搬回合夥拆夥物品說詞，始為他租車供其使用，後發現內情不單純，亟欲退出，惟遭黃斥責詈罵並持槍脅迫，並擔心家人遭報復，乃在極端無奈下，屈從黃指使而犯罪。

法界人士表示，黃涉漂流木案，最高檢察署檢察長曾提非常上訴被駁回，縱使黃自認有冤情，應循法律途經解決，甚至可聲請冤獄賠償，不應該去強奪友人財富。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法