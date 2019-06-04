象山持刀搶情侶7百元 劫匪稱「沒錢吃飯」

2019-06-04 11:05

〔記者黃捷／台北報導〕台北市信義區象山今年4月7日晚間發生搶劫案，一對大學生情侶上山賞夜景，卻在觀景台附近遭60歲男子王步財持刀行搶700元，警方獲報後循線逮獲王男，但他不認罪，直到檢察官安排他穿上犯案當天衣物，供被害情侶指認，王男才俯首認罪，稱自己沒錢吃飯才行搶，台北地檢署今依強盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，當天晚上9點多，21歲華姓男大生帶著20歲陳姓女友，到象山觀景台附近欣賞信義區夜景，王男身穿風衣、戴口罩突然靠近，拿出預藏的水果刀，要脅情侶倆拿錢出來，還嗆「不給錢就要被捅」，情侶擔心遭到不測，華男交出400元，陳女也交出300元，王男得手700元後便下山離去。

檢警現場勘驗時採集到一個菸蒂，發現上頭殘留的DNA，與2005年11月23日另一起搶案留下的DNA相符，當時犯人就是王男，認定他罪嫌重大，2天後傳喚他到案，但王男矢口否認犯罪，辯稱他當天根本沒上山，由於事證還不足，檢方訊後請回。

檢警後續調閱相關監視器畫面，發現王男當天使用悠遊卡，從南港搭捷運到後山埤，再步行至象山，案發時間過後又出現在後山埤站，這次改以現金購票進站，搭捷運回到南港住處，與他辯詞顯然不符；檢警另還在被害情侶的皮包上採集到王男指紋，因這次證據較充足，4月19日再度拘他到案後，檢察官向法院聲請羈押獲准。

王男至此仍不認罪，檢察官只好讓王男穿上搶劫犯的衣物，安排給被害情侶指認，情侶倆一聽王男戴口罩講話的聲音，且與搶劫犯體型極為相似，立馬就認出他是搶劫犯。

王男最後自知法網難逃，終於鬆口認罪，表示自己是低收入戶，沒錢吃飯才會隨機找上情侶討錢，但辯稱沒有亮出水果刀，只是插在腰間，不過檢方不採信，最後仍依強盜罪嫌將他起訴。

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