離奇！18歲少年颱風天「撞樹」 胸口插滿樹枝身亡

2019-08-25 12:53

〔記者王捷／台南報導〕白鹿颱風越晚風雨越大，24日市府宣布停班停課，不過仍傳出一死，18歲的林姓少年，因不用打工，晚上去朋友家玩到深夜11時許回家，途中撞上倒塌路樹，胸口插滿樹衼死亡。起初有消息誤傳，路樹倒塌時剛好壓死林男，警方澄清後又遭指責，未即時拉起封鎖線，導致林男撞死，市警三分局長安所向大眾道歉，並指出當時已派僅有的4名警力，正在處理另一顆倒塌的路樹，路樹一次倒太多，無法及時處理。

長安派出所管轄公親、長安、總頭、布袋共4個里，轄區面積約6平方公里，統計至今年7月止共有3447戶、人口數10726人，該所轄區是安南區的郊區，鄰近安定區邊界，因流動人口、戶數較少，該所包含正副所長，僅有8名警力，白鹿颱風那天該所包含正、副所長出動4名警力，協助居民排除車禍、樹倒與淹水。

24日深夜11時許，公親里有一顆路樹倒塌，長安所警員與當地居民，協助將路樹鋸斷，豈料當時林姓男子在返家途中，撞上另一顆倒塌路樹胸口則被樹枝插入身亡。

由於林男是台南白鹿颱風在台南唯一的死者，相關單位不得不重視並究責，負責路樹管理的工務局，第一時間就發出澄清，當時路樹倒塌有派員查看，當天工務局就接獲通報90件災損，其中以路樹43件、廣告招牌13件、道路災情9件、橋樑3件、民生、路燈損壞相關14件為主。

警方獲報趕到現場時，僅發現一輛機車倒在樹前，林男已送到醫院急救，且回天乏術，還好在林男後方，有一輛汽車的行車紀錄器，有錄下林男撞上樹前的身影，確定林男不是遭路樹壓死，而是撞上已倒的路樹。不過相關單位卻指責警方未即時拉起封鎖線。

長安所接受採訪時表示，天災造成傷亡，要向大眾道歉，當時已派僅有的4名警力，路樹一次倒太多，無法及時處理。

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