可惡阿里郎結婚1天落跑返韓 苦情嬌妻熬了1年半訴離獲准

2019-08-24 23:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕超短婚姻生活，僅維繫了24小時！

吳姓女子前年耶誕節當天，與韓國籍申姓新郎浪漫結婚，未料，結婚隔天申男竟以工作繁忙返回韓國，從此一去不回，音訊全無，吳女等了1年半，盼不到夫君回頭，向法院訴離。基隆地院以2人分居期間，互無聯繫，婚姻已名存實亡判准2人離婚。

據悉，年約30多歲、長相清秀的吳女是在韓國留學期間，結識與她年齡相當的韓國籍申姓男子。

2人結識後陷入熱戀，申為了追求吳，跟著吳返台一段期間，住在吳女台北住處，2人進而決定攜手共度餘生，於前年耶誕節登記結婚，未料，隔天吳夫即倉促離台，返回韓國。吳在先生離台後，都連絡不上他，苦無他的音訊，苦守寒窯一年半後才死心，委請律師向法院訴請離婚。

吳主張，她與先生結婚生活只有1天，後因先生離台而無法共同生活，並提出2人結婚書約、結婚證書、戶籍謄本、她的護照節錄影本為證，與先生出國日期的紀錄。

吳還指出，她與先生結婚當天，有與林姓友人一起用餐分享她的喜悅，3人餐敘期間，先生突然說工作繁忙，隔天就要返回韓國，她當時不以為意，想不到從此音訊全無。

林女證稱，她在用餐時，才知2人已登記結婚，當時確實有聽到申男說因工作繁忙，隔天就要返回韓國，想不到一去不回。

法院指出，申男與吳結婚後隔天即出境台灣未再返台，2人分居迄今已逾1年半，分居期間2人互無往來聯繫，夫妻婚姻生活名存實亡，很難期待2人能繼續經營婚姻生活，判准2人離婚。

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