百年古厝樑爛牆倒 妻想搬家夫竟訴離

2019-06-09 23:38

〔記者吳政峰／台北報導〕樑爛牆倒瓦破還能住人？黃姓男子不滿妻子未同居，向法院訴請離婚，惟黃妻喊冤，稱同居的祖厝屋齡逾百年，早已破爛不堪，下雨還會漏水，她受不了才在外另購新房，是老公自己不願意來同住，高等法院審閱相關照片後認定環境惡劣，黃妻說法有理，駁回休妻之訴。

兩夫妻婚後原同住在黃男的古厝中，該屋為1897年所建，堪稱地方歷史文物，但也因年久未整修，土造牆面遇水軟化傾倒，雨水濺入屋內，毀損客廳裝潢；瓦片則因風吹日曬雨淋而破裂，甚至連木頭的橫樑都已腐爛斷裂，屋頂只用3根短木頭撐住，形同廢墟。

黃男表示，婚後5年被診斷出罹患鼻咽癌，妻子竟然分房而眠，到了2014年間，妻子還在外另購新屋獨自搬出，實質分居，且還不給他新屋的鑰匙，也不關心他的生活起居，擺明就是惡意遺棄，既然這段婚姻已經無法維持，希望法官判離。

黃妻駁斥，是老公以睡眠品質為由，自行跑到其他房間睡覺，且老公罹癌後就不工作，也未負擔家計，家中所有的支出全部是她一人獨撐；老公與手足為了爭祖產，常在家大打出手，還斷水電、破壞門窗家具，生活不得安寧；加上百年古厝殘破不堪居住，她在徵得老公同意之後，才在外買房子居住。

黃妻指出，她搬出去後經常煮飯送回古厝給老公吃，期間也多次請老公搬到新家，而新家是密碼鎖，哪來的鑰匙？為了避免老公記不住密碼，她還特地把門鎖密碼設為家裡的電話號碼，未料老公不領情，還在外徵婚徵友，這段婚姻出現裂痕絕非她的錯。

兒子證實母親的話，稱父親罹癌後與母親分房睡，母親負責照料家中三餐、經濟、小孩，是因為父親數年前與叔伯爭家產，破壞家中設備，老厝又破敗難以居住，母親才帶小孩到外面住，但逢過節，母親還是會回去拜拜祭祖，偶而也會煮東西給父親吃。

高院調閱老厝照片，確認客觀上已達不堪住人地步，雖然黃男自稱已用輪胎、鐵皮、水泥、木頭修補，仍無法確定沒有安全疑慮，黃妻攜子搬家有理；高院又調閱房仲筆錄，發現黃妻買房時，黃男還曾陪她一起去，並未拒買，足認已同意購屋。

高院認為，黃妻遷居有道理，且兒子也搬到新家，只剩黃男堅持留在古厝，可見婚姻破綻非黃妻造成，駁回休妻之訴；可上訴。

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