誤把女友當獵物一槍斃命 男子過失致死判6月

2019-08-21 16:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕63歲陳姓男子帶女友林姓女子到苗栗縣造橋鄉山區打獵，不料，陳男誤把林女當成獵物，一槍打中林女的額頭；陳男誤傷女友後，雖緊急載往醫院急救，林女仍不幸傷重不治。苗栗地方法院依過失致死罪，判陳男6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

陳男、林女為花蓮的阿美族原住民，同居於苗栗縣頭份市，共同從事板模工作，2人交往近5年、感情和睦；空閒時，2人就會到山上打獵採野味。

去年7月4日晚間10點許，陳男、林女相約陳男的堂弟，3人共乘一輛廂型車到造橋鄉二寮坑山區打獵；車停妥後，陳男就持自製獵槍上山，堂弟則與林女在車門敞開的廂型車內聊天。

陳男徒步往山上行走約3至5分鐘，距離廂型車約100到200公尺後，加上在漆黑的山林間搜尋亂了方向，把在廂型車右後乘客座的林女眼睛，誤以為是獵物眼睛反光，一時見獵心喜，隨即瞄準開槍。

陳男於開槍後，隨即聽到堂弟驚叫「打到人啦！」他連忙衝下山，見女友額頭中彈、倒臥血泊，陷入昏迷。陳男緊急將女友送醫，但女友因顱內出血、腦水腫致中樞神經休克，不幸傷重不治。

法官量酌，陳男在警察人員尚未發覺其犯行前，主動向警方坦承犯行，並接受偵訊，符合自首減輕刑期規定，且陳男對於自身行為自責不已，依過失致死罪，處陳男6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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