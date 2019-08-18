回祖先的家園！紐西蘭毛利青年尋根 參加玉里哈拉灣豐年祭

2019-08-18 21:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自紐西蘭北島的毛利族NgātiManu部落，由部落領袖Arapeta Hamilton率參訪團16人，本月14日起來台進行11天的文化尋根之旅，今天晚間到玉里鎮阿美族哈拉灣部落豐年祭作客，和阿美族人手牽手跳起「牽小姐」舞蹈。領袖Arapeta Hamilton說，台灣令他有回家的感覺，很高興二度來台灣。

包括語言學、考古學的研究都顯示，台灣是南島語族的發源地，這也讓紐西蘭的毛利族人相信，台灣就是傳說中的祖先起源地。

來自紐西蘭北島的NgātiManu毛利部落，去年8月選出10名青少年團來台灣，啟動「文化尋根計畫-Hawaiki Nui」（毛利語：古老的家園、祖先的開始／起源之地），獲得行政院原民會支持及協助，安排前往花蓮玉里鎮Harawan（哈拉灣）部落，以及花蓮磯崎、台東都曆、屏東瑪家等部落，學習傳統文化及樂舞。

今年2月，Harawan部落也選拔10名青少年，由頭目楊萬生帶隊回訪紐西蘭，參加北島NgatiManu部落的重要節日Pomare Day。

今年花蓮Harawan哈拉灣部落的豐年祭在本月16日至19日展開，為此NgātiManu毛利部落也特別安排回訪，在原民會協助下，今天晚間二度到訪哈拉灣部落參與豐年祭，獲得部落熱烈的歡迎。

原民會主委Icyang Parod特地到部落迎接毛利訪問團到來。毛利族青年在哈拉灣除了表演毛利族傳統歌舞，也加入豐年祭第3天的「Pakating」（牽小姐）儀式，感受阿美族青年熱情。毛利青年團接著預計在哈拉灣停留2天，參與部落年齡階級晉升儀式及歌謠傳唱，融入部落的生活。

部落領袖Arapeta Hamilton說，今年2月初哈拉灣青年去紐西蘭，與年輕人交流，所以豐年祭特地回訪，再度參與台灣阿美族傳統的文化與舞蹈，深深感受毛利族與阿美族有深刻的連結，就像回家一樣。

Icyang Parod（夷將‧拔路兒）說，紐西蘭是整個南島語族遷徙最南邊的地區，由於雙邊在語言及文化上卻存在高度的相似性，因此，原民會支持由Ngāti Manu毛利族所提出的文化尋根計畫，透過語言、文化、祭儀等活動與課程安排，實際讓雙方的孩子回到彼此的部落，來真實體驗雙方深厚的連結。

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