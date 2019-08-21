包商維修電動門觸電 送醫昏迷10天腦死

2019-08-21 14:59

［記者許倬勛／桃園報導］60歲彭姓包商上週一到楊梅區工廠修繕電動鐵捲門，檢查線路時，疑因誤觸到漏電電線，遭220伏特電壓電擊數十秒，當場失去生命徵象，目擊人員通報救護人員到場，經送醫急救陷入昏迷多日遭判定腦死，日前家屬同意拔管。

桃園市勞動檢查處表示，事發當下接獲廠方通報，已著手調查，初判雙方無雇傭關係，為一般業主與承攬人，若廠方有疏失，將依規定追究開罰。

據了解，彭姓包商獨自經營康同實業有限公司，承攬機械零件、鐵材、模具製造，也負責修繕維護工作，事發下午接獲工廠電話，指電動鐵捲門疑似故障，彭獨自開著貨車到廠區工作，詎料才剛開始施工，就發生觸電意外。

有民眾向本報投訴，質疑廠商未切斷電源或裝置絕緣防護設備，導致彭姓包商不慎觸電，當下鐵門馬達發出一陣巨響、冒出點點火花，隨後彭應聲倒下，連「救命」都來不及呼喊。

消防局於12日下午4點10分許接獲通報前往搶救，到場時彭男躺在地上、已無呼吸心跳，右手臂有明顯電擊痕跡，立即實施CPR、AED電擊，送往楊梅天成醫院。

彭姓包商送醫後一直昏迷不醒，最後醫院判定腦死，家屬忍痛簽字拔管。對於彭姓包商發生工安意外，該工廠不願多作表示；勞檢處表示，近日內將派員完成調查工作，初步排除雙方無雇傭關係，至於有無人為疏失等問題，須等調查完後釐清。

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