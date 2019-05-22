豪雨農損3400萬 水稻、木瓜最慘重

2019-05-22

〔記者蘇福男、簡惠茹、蔡政珉／綜合報導〕五月十七日起陸續豪雨影響，造成各地農業災情，前天雨勢南移，中南部更是豪雨成災，農委會昨天最新統計，農業產物估計損失共三千三百九十三萬元，以水稻、木瓜、西瓜、茭白筍和洋香瓜受損最嚴重；縣市別則以高雄市損失一千五百零六萬元最大宗。

高雄美濃、旗山、杉林區獲現金救助

五一七豪雨造成桃園、新竹地區的西瓜、洋香瓜泡水無法採收，五二○傍晚一陣強降雨，又造成高雄地區近四百公頃一期稻作嚴重倒伏，農委會主委陳吉仲昨赴高雄勘災，當場宣布美濃、旗山和杉林區為農業天然災害現金救助地區，一公頃可獲補助一萬八千元，有加入稻作保險的農民，將可獲得雙重保障。

農委會昨首次出動無人機勘災，只花了十五分鐘，就完成美濃七十公頃農地的空拍作業。陳吉仲指出，農委會有完整的農地地籍資料，無人機飛過的所有影像資料，套疊每一塊農地，就可知道哪一塊農地有稻子倒伏災情，災損資料由農委會直接寄給公所，農民不必再拍照存證。

生日變忌日 騎士母控台電害命

至於前天行經大甲區中山路，不幸遭雷擊掉落高壓電線電擊的苗栗周姓男子，與死神拔河一天，昨仍回天乏術。周母痛心愛子廿五歲生日變忌日，質疑台電未及時斷電，要求「還我公道」！

台電苗栗區營業處表示，前天十一點五十五分因雷擊導致電線掉落斷電，四分鐘後恢復供電，十二點五分接獲通報，指出事發地點有電線掉落，隨即派員趕往現場，並且先斷電，一切依程序處理，但當時周男已觸電送醫。若家屬提出賠償要求，將協助向總公司爭取。

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