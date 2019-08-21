愛不到勒斃大20歲女友 醋男判決結果出爐

2019-08-21 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕20歲張男與41歲曾姓熟女談姊弟戀，但張不滿女友睡在男友人家，又對他愛理不理，竟失手勒斃女方，再拿大型美工刀刎頸未遂。士林地院首度開庭審理時，張承認所有犯行，張家人也帶來張的遺書與日記，字裡行間均是對女友的思念，全案今日審結，張被依殺人罪判有期徒刑13年，可上訴。

打零工的張男與在超商上班的曾女是夜校同學，女方晚間還在中山區某居酒屋當服務生，兩人交往後同居在台北市大同區赤峰街一處公寓內。

起訴指出，今年3月15日，張男發現曾女幫黃姓男同事保管金錢後，兩度偷走女方提款卡盜領共4萬元；同月22日，張又得知女友在黃男家過夜，醋勁大發之餘，氣得不想上班，索性在家等兩日直到女友返家，並當面質問：「是不是在黃男家過夜？」

然而，準備再度外出上班的曾女，完全不予理會，徹底惹怒張男，遭張徒手勒斃，張再持房內大型美工刀自刎。後因女方同事發現曾未依班表到班，找鎖匠破門，才驚見情侶一同躺在床上，曾的身體已僵硬冰冷、明顯死亡，張雖頸動脈破裂、但未身亡。

張男6月12日被依殺人罪起訴，士院一度裁定交保，經高等法院發回更裁，張才再度被收押。

士院6月28日開庭時，張男認罪，其家人帶來一份張的遺書與被收押時所寫日記，並將影本交給法院；親屬庭後表示，張寫的內容盡是對曾女的「愛」與「思念」，因此盼張服刑完畢後能轉為正向，否則浪費入監矯正的社會資源。

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