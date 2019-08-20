重摔5歲外甥女致死 彰化狠心姨丈判17年定讞

2019-08-20 12:52

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣楊姓男子，去年替妻子的妹妹照顧還不滿5歲的女兒，曾虐打她13次，還只因她背不出他的手機號碼，就把她從將近2公尺的高度重摔她3次，導致昏迷不治死亡；法院一、二審都依殺人罪將楊依殺人、傷害罪合併判刑17年，最高法院今認定，楊男從1.9公尺高處將女童重摔撞擊，還連摔3次，顯有殺人犯意，駁回上訴確定。

判決指出，24歲楊男去年5月初與妻子幫忙照顧女童，楊不滿女童學習緩慢，經常出手出腳毆打她，幾乎每2、3天就凌虐一次，前後共施暴13次。

5月22日凌晨，楊男要求女童默背阿姨的手機號碼，女童背不出，楊男竟出拳打頭、拉她撞衣櫥，再把她高處狠摔到床上，連續摔拋多次，導致女童抽搐昏迷，經送醫開刀，仍因身體多處受虐，併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發中樞神經性休克宣告不治。

案發慘死引起全民公憤，500位鄉民群情激憤，衝到楊男家外圍灑冥紙，甚至包圍警局表達抗議。

一審彰化地院審理時，楊男辯說只是要教訓小孩，無意殺人，但法官認定，女童年僅5歲，沒有反抗能力，楊動輒以管教為由傷害，造成女童生前飽受折磨、遍體鱗傷，考量楊有輕度智能障礙，判刑17年；二審維持原判確定。

案經上訴，最高法院今認為，女童案發時未滿5歲，頭部發育不如成年人，受到外力撞擊而死亡的風險遠高於成年人，楊男將女童高舉過頭，連續3次將她重摔，高度落差1.9 公尺，落在質地緊實、老舊之彈簧床墊上，第1次重摔後，楊妻聽到聲響就意識到女童有生命危險，而出面保護女童，但楊男仍執意重摔第2次、第3次，顯有殺人的故意，認定二審判決無違誤，駁回上訴定讞。

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