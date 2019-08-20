不適應搬家轉學 小姊弟離家被找到了

2019-08-20 11:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從苗栗縣竹南鎮搬家到新竹縣竹北市的華姓國二少女，因不適應搬家轉學的新生活，與7歲弟弟逃家，搭火車跑回竹南，家長焦急求助鐵路警察局竹南派出所，經警方以「影」追人，順利在頭份市1家便利超商，找回姊弟倆。

竹南派出所今天表示，18日晚間7點40分許，華父心急如焚、眼眶泛淚地到竹南火車站竹南派出所報案「小孩不見了！」稱其14歲就讀國中二年級的女兒帶著他7歲的兒子於18日下午從竹北搭乘火車至竹南火車站後，不知去向。

所長傅瑞勳先安撫華父心情，並詢問小姊弟穿著及身型等特徵後，請警員張文柔調閱車站監視器影像，掌握小姊弟於下午3點多離開車站，往頭份方向離去。

警員張仕學也駕駛巡邏車協助華父由東站起沿路往頭份市尋找，1個小時後，在於頭份為恭醫院的便利超商尋獲小姊弟，華父破涕為笑。

華父對於警方能積極協助尋回孩子深表感激，頻頻向警方道謝，尤其當時天色已晚，深夜將近，孩子身上又沒有攜帶現金和手機，他真的很擔心孩子的安全，對警方直說：「有你們真好!」

據警方向華父了解，他的女兒正值叛逆期，因搬家轉學問題親子溝通不良，所以少女才會帶著弟弟離家出走；少女事後，也對自身行為感到抱歉。

警方也呼籲家長與孩子間如有遇到什麼問題，應多進行溝通，並給予關懷與照護，隨時注意孩子們的動態和人身安全，才能防止意外發生。

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