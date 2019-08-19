北市狼男闖校園欲性侵 被兩妙齡女狠踹落荒逃

2019-08-19 13:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區一所國小本月10日晚間發生一起性侵未遂案，兩名年約20歲的年輕女子，在司令台聊天時，有名22歲何姓男子突然靠近，涉嫌對其中一女熊抱並強脫衣褲意圖性侵，後來兩女大叫並狂踹何男才罷手，警方據報趕抵，何男一度翻牆逃跑，警方後在久康公園旁鹹酥雞店逮人，詢後依強制性侵未遂罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，張、高兩女是國小同學，當晚8時許約在小學附近一起運動及聊天，晚間近10時左右，在校園遊蕩多時的何男，突然靠近她們，不由分說，直接就熊抱張女並強脫其衣褲，張女嚇得大叫並強力掙脫，一旁高女見狀也大叫並猛踹何男，何男隨即往校內暗處逃去，張女手肘在掙脫過程中有輕微擦傷。

高女立刻報警，文山一分局木柵派出所兩名員警趕抵，在校園內四處搜查時，發現躲在陰暗處的何男，立刻展開追捕，腳程飛快的何男先在校園內繞跑數圈後翻牆逃逸，其中王姓女警也跟著翻牆追人，何男在馬路上一度欲攔車未得逞，另輛見義勇為的機車騎士則搭載王員，追至久康公園旁鹹酥雞店前拖住何男，支援警力到場後順利壓制逮人。

警詢時何男承認有性侵意圖，但對為何如此及其他個人狀況都不願透露，警方除依強制性交未遂案送辦，也將聯繫校方並加強附近巡邏。

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