涉性侵女記者未遂 服務處主任深夜發文詳述事件始末

2019-03-20 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任張書維今天遭爆料涉嫌對2名女記者性騷擾、性侵未遂，張書維下午召開記者會反擊，質疑遭對方設局陷害，晚間更發文詳述事件始末，也查過對方媒體有「造假新聞的紀錄」。

張書維透過個人臉書指出，本月18日晚上8點左右，接到鏡週刊一名男記者針對性侵案要採訪他的電話，縱使他一再表示要面對面採訪，願意提供手上資料證明受害女記者說詞反覆，無奈男記者僅表示「很忙，沒有時間看。」20日鏡週刊就將事件爆料出來，並擅自擷取張書維臉書上家人相片報導，令他心痛問「真的有必要這樣『未審先判』『媒體殺人』嗎？」

張書維表示，在更早之前，鏡週刊的H姓女主管就曾致電給他，並告訴他若他不出來解決，就要讓他上媒體、向他老闆告狀讓他丟工作、要提告等。H姓主管還請他們的共同友人聯繫要張書維出來談和解，都遭張拒絕。張書維說，上網搜尋對方，才讓他發現H姓女主管之前有造假新聞的紀錄。

張書維重申，在今天的記者會不得以拿出事發的錄影帶來自保，以證明對方說詞並非事實，雙方案件都已經進入了司法，他認為不該再如此口誅殺人，只是對彼此更加傷害而已，並相信司法終會有個決定。

張書維坦言貪杯誤事，再次向家人及老闆李鴻鈞道歉，表示因為自己的不潔身自愛，罔顧自己是有家庭的人，更為拿捏分寸，以至於今日的醜聞，讓家人及老闆蒙羞，真心向這些人道歉：「對不起，我真的錯了。」

張書維臉書全文

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