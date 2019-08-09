泰女度假逃過性侵 飯店拒提供監視器查案

2019-08-09 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名女子琳拉達（Rinrada Poommaran）7日在自己的臉書上發文，敘述自己在2日前往叻府波艾縣（Bua Yai）一間度假村參加姐姐婚禮時的恐怖體驗。當日琳拉達半夜發現居然有人闖進她的房間，企圖對她性侵，她雖僥倖逃出，但遭度假村負責人以「監視器故障」為理由，表示無法提供事發當下的監視畫面，且希望用1萬泰銖（約新台幣10185元）解決此事，讓她不能接受。

綜合媒體報導，琳拉達日當天是去叻府波艾縣參加姐姐的婚禮，婚禮舉辦的地點是當地一家大型的度假村，她們總共訂了11間房間，準備要在假村裡度過2晚；本來她跟姐姐住在同一間房間，但第二個晚上姐姐和姐夫2人先離開度假村，因此房間僅剩她一人，沒想到當天半夜就遇到歹徒。

根據琳達拉臉書的文章，她的姐姐與姐夫在離開時，就看到有個男人坐在隔壁房門外，但以為只是隔壁的房客，並沒有多想；豈料，在她半夜醒來時，驚見這名大約16歲左右的歹徒就坐在她的床尾，隨後她便遭到歹徒的攻擊，甚至差點被性侵，最終在她奮力反抗下，才沒有讓歹徒得逞。

逃出後，琳達拉向男友和弟弟求救，她們向度假村櫃台第一次要求調閱監視器遭拒，只好報警並前往醫院驗傷；隨後琳拉達和她的家人再度前往度假村，希望能調閱監視器畫面，但負責人告訴他們「全部的監視器都壞了」要用4000泰銖（約台幣4081）賠償，後續又提高到1萬泰銖（約新台幣10185元），但需要證據的她無法接受，堅持向警方報案。

目前警方正在釐清此案案情，琳拉達也表示，會將這起事件的始末發在臉書上，甚至附上自己受傷的照片，是為了提醒大家該度假村並不安全，希望能給大家一個警告，避免再有下一個受害者出現。

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