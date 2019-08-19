爛男向前女友追債 竟找現任女友上門性侵她

2019-08-19 11:55

〔記者錢利忠／台北報導〕黃姓男子為了向林姓前女友追債，竟找來現任女友及其他3名女子上門討債，不僅亂剪她的頭髮還痛毆她，甚至拿塑膠棒性侵她，林女原未追究，不料，黃男又將她先前承租的車輛損毀，害她被租車公司告，她這才翻臉控告性侵；台北地檢署今依強制性交、私行拘禁等罪將黃男等4人起訴，未到案的黃男現任女友仍待調查身分中。

檢警調查，去年2月某日凌晨3點多，借住在友人租屋處的林女，因深夜肚子餓叫外送，黃男等一行人便隨著外送員的腳步，趁林女開門時強行進入討債，並逼林女簽下20萬元本票。

黃男等人見林女還不出錢，竟輪番痛毆她，不僅拿煙灰缸砸她，還拿剪刀亂剪她的頭髮，甚至隨手拿塑膠棒性侵她，期間同夥則在旁錄影嬉鬧，直到當天早上8點多眾人離開後，林女才趕緊打電話向父親求救，為避免父親擔心，謊稱自己是出車禍受傷。

林女事發後身心受創，原無意追究的她，後來卻突然收到新北地檢署的傳票，拆信才發現自己被租車公司提告，她不滿自己租車給黃男使用，黃男毀損車輛後卻將責任推給她，氣得控告黃男等人性侵。

檢方比對相關人的說詞後，認定黃男等人涉性侵等罪證明確，因此將黃男等4人起訴，但因眾人都沒供出黃男現任女友的身分，被害的林女也不認識她，黃男現任女友因而暫未被起訴，待檢警查出她的身分後，將傳喚她到案並追加起訴。

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