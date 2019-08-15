賽鴿聯合會會長遭擄勒索500萬 警逮6嫌

2019-08-15 11:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣7月中旬發生擄人勒贖案件，某賽鴿聯合會（粉鳥仔會）會長，綽號「大隻蚊子」的蔡姓男子，11日下午遭梁姓主嫌為首的犯嫌綁架，家屬當天支付500萬元贖款後獲釋，人質平安；警方先後逮捕梁姓等6名嫌犯到案，並追查有無其他共犯，全案擴大偵辦中。

7月11日下午，蔡姓男子從宜蘭市住處出發，到員山鄉石頭厝路找林姓友人聊天；未料，梁嫌早已請小弟在蔡男車上裝上GPS衛星定位，透過手機APP掌握蔡男行蹤，並派人盯哨，整個過程宛如「諜報電影」。

當天下午2點50分，蔡男離開友人住處準備要開車時，梁男夥同呂姓、黃姓小弟，出面將人擄走；目擊整起過程的蔡男友人，隨即打電話給蔡的妻子「妳先生被押走了！」蔡男妻子接到電話後，著急請求地方民代協助，當天下午隨即報警處裡。

據悉，3名綁匪在車上將「大隻蚊子」蔡男帶上頭套，並用電擊棒凌虐；一路開到員山鄉大湖山區，繞遍了整個山頭。為免行蹤曝露，中途還更換作案車輛，掩蔽行蹤，原先的車輛棄置在員山地區，這輛車是租賃車，綁匪租來後換上竊來的車牌，躲避追查。

為逼迫蔡男就就範，梁嫌先在蔡男眼前「試槍」，開價1500萬稱「這是你欠的，只是連本帶利拿回來」，要他聯絡家屬付贖；但蔡男當面回「沒錢」，梁聞訊後不滿，在蔡的耳朵旁連開兩槍，蔡才妥協願交付500萬元贖金。

蔡的妻子接到梁男等人電話，求助「粉鳥仔會」籌款，最後「鳥仔會」林姓前會長出面，帶著500萬現金，約定在台7線金車公司附近廟宇付款贖人，蔡男在當天下午5、6點即獲釋。

案發後，與梁男一起犯案的黃姓、呂姓男子，當天就避逃馬來西亞，警方掌握2人行蹤後，隨即發布境管，8月初兩人回台時，在機場將人帶回宜蘭偵訊，依擄人勒贖罪嫌聲押獲准。2人供稱，去馬來西亞並不是要逃亡，只是去玩而已。

隨後警方也逮獲裝設GPS的小弟，並在昨天下午2點，於羅東鎮中山路，逮捕梁嫌、梁嫌的女友及協助梁嫌藏匿的房東，涉案6人全部到案。

至於擄人的主嫌梁姓男子，綽號「阿文」、「貓仔文」，在宜蘭道上屬於中生代，小有名氣，事發後在各縣市流竄，經過1個多月，警方才終於掌握到梁男實際行蹤，將他逮捕歸案。

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