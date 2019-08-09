只因6萬賭債！越南移工擄同鄉 「直播虐打」逼父母付百萬

2019-08-09 20:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕越南籍27歲管姓移工積欠24歲阮姓債主6萬元賭債，2日深夜雙方相約談判，不料對方早有預謀，夥同另3名逃逸移工將他擄走，囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅，更直播圍毆管男讓遠在越南的管男父母觀看，行徑囂張。

桃園市蘆竹警分局3日獲報組成專案小組偵辦，昨天下午攻堅，將奄奄一息的管男救出；阮男一行人製作完筆錄後，警方依擄人勒贖罪嫌送往桃園地檢署偵辦。

檢警調查發現，管男簽賭越南類似台灣六合彩，積欠阮男6萬元賭債，慢了5天未還，2日深夜，雙方相約在蘆竹南青路談判，不料阮男早有預謀，夥同21歲黃男、24歲得男及24范氏女，持刀將管男押上車，載往新竹一處民宅囚禁、凌虐。

可惡的是，阮男搶走管男手機後，竟開直播將一行人持棍棒、電擊棒毆打管男的畫面傳給管男父母看，向對方索討約5萬元美金（約台幣150萬元），高達25倍賭債，折合越南盾約11億元。

事發地蘆竹警分局3日接獲管男友人報案，組成專案小組，經過連日調查，確定阮男一行人藏身之處，攻堅救出管男，將他送往林口長庚醫院搶救，所幸管男只有左腳骨折，並無大礙。

警方製作完筆錄後，將阮男等4人依涉犯擄人勒索罪嫌送往桃園地檢署偵辦；而內政部警政署刑事警察局國際科也已聯繫越南警方，協助凍結嫌疑人銀行帳戶，以追回贓款，同時追查是否還有其他共犯在逃。

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