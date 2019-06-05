「藍波」擄人勒贖得逞潛逃 贖金交付地在顏寬恒服務處

2019-06-05 12:34

首次上稿11:32

更新時間12:34（新增立委顏寬恒服務處說法）

1千萬在前立委顏清標別墅前交付

［記者楊政郡、蘇金鳳／台中報導］台中市沙鹿區陳男（47歲）因十幾年前投資蔡姓友人200萬元，就認定他現在走投無路蔡應該要支助他！涉嫌召集司、蔡等小弟持槍擄走蔡男，勒索2千萬元得逞，其中5百萬在立委顏寬恒服務處廚房交付，1千萬在前立委顏清標別墅前交付，檢警在今年元月29日逮捕陳、司、蔡等3人，陸續追出同夥及協助逃匿的友人，依擄人勒贖及隱蔽人犯罪、槍砲條例、國安法等罪起訴陳等10人。

對於綁匪在立委顏寬恒服務處廚房交付贖金，顏寬恒辦公室表示，委員對於此事完全不知情，無法回應、也無從回應。

起訴書指出，男子陳鴻嘉（綽號「藍波」）2009年因案被彰化地檢署通緝，2010年偷渡到中國，2015年再度偷渡回台。出境前曾拿200萬元投資蔡姓友人經營建設公司，「藍波」供稱他不知道建設公司有無賺錢，但蔡姓友人胞兄後來投資瀝青生意，說要給他十分之一股份，他偷渡到中國前每年有分紅，到中國後至今都沒拿到錢了。

「藍波」因此認為他現在走投無路，蔡男理應支助他，2018年5月4日夥同司、蔡等小弟，持槍到蔡男經營的「雪茄館」，強押蔡男上車，在沙鹿區某土地公廟涼亭，陳男說先前蔡男應允在經濟上要支助他，事後卻反悔，要求贖金5千萬，後降為3千萬，同年月15日蔡籌得5百萬，輾轉交付給陳。

陳持續追討後續贖款，第二筆贖款500萬，在同年5月25日蔡男交付，而在輾轉交付過程，相約在立委嚴寬恒服務處廚房見面，由張（被指定贖款經手人、未涉案）將5百萬以水果禮盒盛裝交付給鵝肉店阿民（同夥被告），阿民再交給「藍波」。

第三筆贖款1千萬，在同年12月25日蔡男交付，在輾轉交付過程，相約在前立委顏清標別墅對面，由張將1千萬以帆布袋盛裝交付王（同夥被告），再輾轉交付給「藍波」。總計交付2千萬贖款。

陳等人在2019年1月29日晚間，經警監控、埋伏逮捕，發現「藍波」的兒子也牽扯其中，協助逃匿，還有多人協助「藍波」交款及逃匿，全案檢方起訴陳等10人，涉犯擄人勒贖罪、隱蔽犯人罪、槍砲條例、國安法（偷渡出入境）等。

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