藍綠總統初選激戰 標哥「嘿嘿嘿」…

2019-05-09 13:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會第19屆無黨團結聯盟今舉辦成立大會，全國無黨團結聯盟榮譽主席的大甲鎮瀾宮董事長顏清標列席見證，被媒體問及對於民進黨、國民黨黨內總統初選廝殺激烈，以及無黨團結聯盟要不要推派人選？人稱「標哥」的他，「嘿嘿嘿」連3字後說，「我看沒法度啦！這要連署捏，就連柯文哲也要連署，才會全省走透透...」。

成立大會在彰化縣議會新會館登場，顏清標會前受訪和會中致詞，對於無黨籍民代無政黨奧援當後盾，選舉格外艱辛，表明無黨籍民代不論在立法院或地方議會，是監督國政和縣政的弱勢代言人，但也因為席次未過關，人少更該發揮團結力量大的問政態度。

針對國民黨、民進黨總統初選局勢，顏清標下了「好事多磨」的結論，他說，兩黨目前看起來局勢都很混亂，他也不好意思講，因為參選人都是好朋友、老朋友，初選結果尚未出來，還不用這麼早表態，慢慢來...好事多磨。

顏清標指出，國民黨、民進黨目前仍未完成整合，如果要全民調，他身為無黨籍的一員都是尊重，嚴格來說，黨內初選是別人家務事，外人管那麼多做什麼，等初選結果確定出線的人選再評論。

媒體追問顏清標就全國無黨團結聯盟陸續在各縣市開花結果，無黨在總統大選扮演角色，以及是否會推派人選角逐總統大位？顏清標聽了後「嘿嘿嘿」回應說，其實無黨在立法院是弱勢的代言人，沒有什麼關鍵的角色，席次少也沒有政黨資源，在他看來無黨沒有辦法推派總統參選人選，連署很難，就連柯文哲全省走透透，也是想拚連署啊！

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