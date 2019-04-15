史上最快！1731警部署+標哥扛轎 大甲媽順利離開天后宮…

2019-04-15 02:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上頭一糟！在彰化警方千名優勢警力強力維持秩序下，以及鎮瀾宮董事長顏清標發下豪語，保證回鑾不會再打架，並一路從永樂街天后宮親扛鑾轎起駕，果真，今天凌晨0時34分鑾轎駐駕彰化市永樂街天后宮，0時38分起駕，從永樂街到民族路300多公尺距離，往年至少1個小時才能走完，今年不到20分鐘平安又順暢走過開化寺，沿途還能讓信徒「稜轎腳」，警方扳回一城，起駕回鑾過程完全沒有衝突。

原本，不少民眾預言，就在今夜！大甲媽回鑾行程，駐駕彰化市永樂街天后宮，會爆發大甲盃格鬥賽，警方避免暴力事件重演，昨天到今天凌晨增加去年3倍的警力，共1731名警力維持秩序，晚上到今天凌晨更是重兵佈署800名警力「壯士」，在鑾轎經過路線撒下天羅地網，不讓暴力事件重演。

鎮瀾宮董事長顏清標「標哥」，在彰化發生暴力事件後也發下豪語，拍胸脯掛保證，回鑾不會再打架！彰化縣警察局長方仰寧也在警察會議上向黑道嗆聲：「大家相堵ㄟ丟！ 」（意指走著瞧）今晚媽祖回鑾時若再打架，警方絕不手軟。

鑾轎今天凌晨回鑾，警方就怕暴力重演顏面掛不住，高層臨時改變警力佈署，人力從原先1282名增加到1731名，一半約800名佈署在彰化市，駐守據點又以鑾轎駐轎點永樂街天后宮230名警力最多，其次是中華路200名，其他在大埔路等市區路段，優勢警力以人牆讓今天凌晨駐駕點四周道路中山路、永樂街一帶全面淨空，鑾轎從大埔路進入彰化市中山路、華山路一帶，在警察人牆開道下，通行速度加快。

不過，鑾轎在駐駕天后宮前，於昨天（14日）晚間10時43分行經彰化市大埔路與延平路口，因信眾熱情，人潮擁擠，發生群眾推擠拉扯衝突，警方見狀火速對推擠拉扯民眾，迅速排除壓制，並帶離4名滋事民眾，訊後依社會秩序維護法移送偵辦，彰化警方將再過濾發生推擠現場的蒐證畫面，持續追查釐清有無其他推擠滋事民眾，將一一通知到案說明。

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