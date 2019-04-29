柯P與「阿標」吃宵夜 網酸：白天罵黑道晚上叫大哥

2019-04-29 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日被記者問到，關於27日（適逢媽祖生日）赴台中大甲鎮瀾宮參拜，並與鎮瀾宮董事長顏清標吃消夜一事；他以「阿標」稱呼顏清標，並說遶境行程對方也有幫忙到，這次就是說「thank you」這樣。讓網友質疑難道「黑白」一家親？

綜合媒體報導，台中黑派大老顏清標27日才與柯文哲吃過消夜，28日換鴻海董事長郭台銘前往拜會。柯今日出席食安週記者會時，被媒體詢問是否不論選不選2020爭取顏清標的支持都很重要？柯文哲回答，開廟總不可能說誰可以來拜、誰不能來拜，廟公怎麼可能做這種規定，一般都是「人人好」。

柯接著表示，大甲媽祖遶境受過顏的幫助，「當時阿標啊，就顏清標董事長還在遶境」，所以沒機會當面道謝，這次「就是跟他說謝謝」，「thank you這樣」。

稍早1名網友將此事貼到PPT討論，引發熱議「叭叭抓到了，柯P變柯黑」、「整天罵財團結果去跟黑道混」、「不但兩岸一家親，黑白也一家親了」、「白天罵黑道，晚上叫大哥的意思？」、「台北跟『台中市長』見面很正常啊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/