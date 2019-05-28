漏網鏡頭》立委大亂鬥「消波塊」慘了！ 顏寬恒脖子被狠勒摔地…

2019-05-28 11:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院院會今天處理中選會主委李進勇人事同意權投票，引發朝野大戰，爆發多次激烈推擠，10時18分左右，立法院長蘇嘉全宣布開始發票，再度引爆新一波衝突，國民黨立委顏寬恒拉扯圈票處干擾投票，民進黨立委郭國文則上前拉扯顏寬恒，兩人雙雙跌在地上，郭國文的手正好勒住顏寬恒。

立法院院會今行使中選會主委李進勇人事同意權案，國民黨立委江啟臣、林為洲將議場中的票匭移走，企圖阻止投票，議事人員搬入新的票匭，院長蘇嘉全隨即宣布開始發票，引發藍委不滿，圈票處一度被國民黨立委鄭天財丟到座位區。蘇嘉全用麥克風呼籲國民黨立委，不要騷擾阻礙其他委員投票。

民進黨立委們持續在圈票處附近護衛，希望投票能順利進行，國民黨立委費鴻泰、顏寬恒等人上前企圖拉倒圈票處，讓一旁的綠委陳靜敏重心不穩，正面趴地跌倒。綠委郭國文、洪宗熠上前阻止顏寬恒，最後郭國文與顏寬恒兩人雙雙跌在地上，議事人員則在旁保護圈票處。

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