李進勇案》藍綠立委大亂鬥 跳桌、潑水、對嗆…投票至下午4點

2019-05-28 10:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今行使中選會主委李進勇人事同意權案，國民黨對人選不滿，竟將議場中的票匭移走，混亂中，民進黨立委藉人數優勢，將國民黨立委隔離主席台，院長蘇嘉全隨即進入宣布開會，進行人事案投票，但圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委費鴻泰等人拉倒，目前投票仍持續進行，將至下午4點截止。

今天清晨，藍綠兩黨都發動甲級動員，一早6點多兩黨立委就在院會門口對峙，之後更為了搶占主席台爆發推擠衝突。院會進行期間，國民黨立委被推到主席台一旁，憤而將手持看板撕碎，丟向主持院會的院長蘇嘉全，口中並大罵：「丟臉」、「不要臉」，「院長下台」等語，蘇嘉全僅回「謝謝」。

投票期間，國民黨立委黃昭順、林奕華，在南區領票處與民進黨立委尤美女、周春米、余宛如爆發衝突，雙方互控潑水，一旁準備發放票卷的議事人員也無端遭波及；場中無黨籍立委陳玉珍與民進黨立委邱議瑩隔空對嗆；至於國民黨立委費鴻泰則跳上桌子，奮力意圖拉倒圈票處，現場一片混亂。

國民黨總召江啟臣稍早在臉書po出搬走票匭的影片，並發文表示，拒絕作弊的人事同意權！退回李進勇、拒絕新東廠，執政黨執意要硬幹，霸凌民意，操控2020大選，閹割人民行使民權的自由，強推中選會主委人事同意權，我們就移走票匭，為了民意的託付，堅拒到底，決不背書！

面對朝野立委衝突，蘇嘉全意志堅定，呼籲朝野立委不要推擠、打架，不好的示範全國都在看，並強調投票過程不中斷，將持續到下午4點截止，目前國民兩黨立委仍僵持不下。

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