李進勇案》藍綠委員主席台僵持 蔣萬安遭環抱動彈不得

2019-05-28 09:21

〔記者劉信德／台北報導〕立法院院會今處理中央選舉委員會主任委員李進勇人事同意權案，國民兩黨均發動甲級動員，上午約6點藍綠兩黨立委就在院會門口對峙，上午7點時院會大門一打開，朝野立委更為了搶占主席台，爆發一陣推擠衝突。

藍綠兩黨委員在主席台上卡位，互不相讓陷入僵持場面，國民黨立委蔣萬安更是站在推擠第一線與民進黨立委鍾佳濱在主席台前僵持，金門選出的無黨籍立委陳玉珍則是整個爬上主席台桌面以側躺方式卡位，右手還以環抱方式搭在素有立院男神稱號的蔣萬安身上，只見蔣萬安大概承受不住推擠的重量與壓力，不時低頭休息，這畫面讓蔣萬安粉絲都要大喊委員辛苦了！

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