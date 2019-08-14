偷車慣竊衝撞圍捕警力 逃不到一天騎腳踏車落網

2019-08-14 20:02

〔記者王宣晴／新北報導〕48歲的高姓男子在雙北地區犯下多起汽車竊盜案，昨日上午出現在萬華地區，警方獲報埋伏，待高男竊取一輛計程車時上前圍捕，不料高男竟發動車輛，衝撞警方逃逸，昨晚高男安置好贓車後，騎乘腳踏車在三重地區閒晃，但因做賊心虛，見巡邏員警經過竟加速逃逸，當場被警方攔下盤查，被查出是衝撞員警的偷車賊，背包中還裝有犯案時的衣服，警方訊後依竊盜、毒品、偽造文書等罪嫌送辦，衝撞員警部分則通知萬華警方前往偵辦。

據查證，高男近期在萬華、樹林等地犯下多起竊案，萬華警方掌握線報，昨日上午前往高男出沒地區埋伏，果然發現高男現身，手腳俐落的打開臨停路邊的計程車，準備將車偷走，警方見機不可失，趕緊上前圍捕，不料高男竟迅速坐進車內發動引擎，朝著警方衝撞逃逸，所幸員警閃躲即時，並未受傷。

高男得手後將贓車變換車牌，隨後停放到新北市三重的停車場，隨後騎乘腳踏車尋找百元理髮店改變造型，並換下犯案時的衣服，晚間9時許，變裝後的高男騎腳踏車在三重重新路二段上閒晃，疑因做賊心虛，發現巡邏員警經過便加速逃逸。

巡邏員警在高男逃進巷子前將他攔下，盤查身份後發現是企圖撞警的偷車賊，並在隨身包包中發現犯案時衣物、毒品、竊車工具、停車卡等證物，當場將他逮捕帶回警局偵訊。

偵訊時，高男不斷裝傻，辯稱說什麼都不知道，對於贓車停放位置也不願交代，最後警方調閱監視器，才在三重的停車場尋獲贓車，訊後依竊盜、毒品、偽造文書罪嫌送辦，衝撞員警的部分則通知萬華警方前往偵辦。

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