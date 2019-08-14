鄉民要領300萬救女兒？埔鹽鄉長一通視訊破詐騙

2019-08-14 12:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕「救救我女兒！」彰化縣埔鹽鄉陳姓婦人昨日中午接到不明電話，傳來疑似女兒的求救聲，表示被朋友陷害運毒，要300萬贖身，婦人不疑有他，跟丈夫商量後，便騎車衝去郵局領錢，吵鬧聲驚動隔壁鄰居埔鹽鄉長許文萍，她與夫婿一聽就知是詐騙，勸說陳婦報警，陳婦卻擔心說「女兒出事算妳的！」許文萍一邊安撫一邊趁機打電話給陳婦女兒，並利用通訊軟體Skype視訊給陳婦看，證明陳婦女兒平安，警方也在郵局通報下，緊急攔下陳姓婦人取款，全民合作化解一場騙局。

許文萍表示，昨日中午，鄰居陳姓婦人的先生拿著手機，神情慌張的在屋外與人交談，說到「贖金300萬，最後180萬成交」，詭異的對話內容引起正要出門的夫婿注意，認為他正在跟詐騙集團通電話，上前搶過電話制止，對方卻哭著拜託不要掛掉電話，讓他們保持通話，否則女兒會有危險，當時她在屋內聽到吵鬧聲也衝出阻止，但陳姓婦人已經早一步騎車衝去埔鹽郵局領錢，她只好趕快通報警方去攔阻。

許文萍說，她跟陳婦先生表示，這是詐騙，但對方不相信，甚至不敢掛電話報警，她靈機一動，打給陳婦其中一個女兒，並要了被害女兒的電話，致電後要求對方以通訊軟體Skype視訊回撥父親，陳婦先生看到女兒正在公司上班，沒有被綁架，才破啼為笑。

警方表示，接獲報案後立刻衝到埔鹽郵局攔阻陳婦卻撲空，但據郵局表示，陳婦拿著手機，神情緊張的衝進郵局表示要領180萬鉅款，行員一看就覺得可疑，勸說陳婦可能是詐騙，陳婦又改口說要領70萬仍不成，便騎車離去，埔鹽郵局見狀立即告知鄰近鄉鎮分局，注意陳婦行為，拒絕付款。

警方說，陳婦離開埔鹽郵局後騎到溪湖郵局，領款遭拒，仍不死心，又騎到秀水郵局，但警方已提早到場，攔下正要提款的陳婦，也告知女兒找到了，陳婦這才卸下心防，免於積蓄泡湯。

許文萍事後回想，昨日本來仍是出外考察日，因南部風雨攪局，便決定提前返回，原訂午休後再回公所上班，結果意外阻止一場騙局，也認為現在詐騙手法很高端，歹徒會要求被害人夫婦互換手機，並一直保持雙方通話，致使不讓被害人有機會報警，製造陷入恐慌，幸賴警方與郵局積極，保住鄉民的財產。

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