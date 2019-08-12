越、印移工聯手在台販毒 台語嘜ㄟ通

2019-08-12 23:15

［記者楊政郡／台中報導］越南籍逃逸移工阮文全，逃逸期間不但販賣安毒給鄭男（台籍），還與印尼籍移工阿曼聯手，彼此調貨，販賣安毒給台籍及印尼籍移工，為了逃避追緝，交易地點以手機拍下門牌號碼傳送，不在通話中明說，讓查緝人員不知道交易地點，兩人依毒品危害防制條例起訴。

起訴書指出，在今年6月2日鄭男因吸食安毒被逮捕，檢警為了調查毒品來源，請鄭配合調查，由他釣出上手，6月3日順利調出阮文全（越籍逃逸移工），該次買賣以未遂犯論處，查扣安毒2.5公克。而另查出阮在5月間出售安毒7公克給鄭男，售價1萬3000元，翌日為了拉生意，又傳送安毒結晶照片給鄭稱「一塊大的、快點」，向鄭男推銷有新貨。

警方以上述手法釣出阮文全後，又查出阮文全經常向印尼籍阿曼調貨，上述販賣未遂案2.5公克安毒，就是阮文全向阿曼調貨，談妥成交後要回帳給阿曼等等。

另檢警向上追查，搜索在南投縣阿曼住處，查扣電子磅秤、夾鏈袋、吸食器、記帳本及殘渣袋都是阿曼所有，在現場逮捕2毒蟲「阿林」、「瑞奇」（均印尼籍移工），2人也供稱阿曼在5月、6月間，有數次販售及轉讓安毒給兩人吸食。

兩毒販相當狡猾，電話中交談「台語嘜ㄟ通」，而交易地點都用拍照，拍下台灣的門牌號碼以FB或LINE傳送給對方，電話中都不談地點。

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